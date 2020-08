PALERMO – Controlli a tutto spiano anche nel corso dell’ultimo fine settimana in città. La polizia ha passato al setaccio pub e discoteche del capoluogo siciliano e nel corso dei sopralluoghi sono emerse decine di irregolarità. Come in una discoteca di viale Lazio e in un locale di via Trapani: nel primo caso, i poliziotti si sono trovati nel bel mezzo di una serata danzante a cui stavano partecipando centinaia di persone, risultate in numero ben superiore rispetto alla soglia di agibilità che prevede un limite massimo di 150.

“Già una stima visiva iniziale – spiega la polizia – faceva ritenere che ve ne fossero molte di più. Gli agenti hanno, quindi, pazientemente atteso la conclusione dell’evento e, presidiando l’uscita, hanno contato ben 520 clienti”. Per il titolare della discoteca è scattata la denuncia e la licenza è stata sospesa, come disposto dal questore. In un pub di via Trapani l’attenzione degli agenti è stata, invece, attirata dalle tante auto parcheggiate in doppia fila proprio dinanzi al locale. E’ stato, quindi, effettuato un accesso ispettivo, che ha fatto registrare la presenza di parecchi avventori intenti a ballare grazie alla musica riprodotta da un d.j. Dalla documentazione presentata dal titolare, è emerso che il locale fosse sprovvisto di agibilità per effettuare serate danzanti.

Il titolare è stato denunciato e a suo carico è stata anche emessa dal questore un’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva ed è stato elevato un verbale di 250 euro. Il locale era inoltre sprovvisto di etilometro e le tabelle alcolemiche non erano posizionate correttamente al suo interno, per cui è stata elevata un’ulteriore sanzione amministrativa di euro 400. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione dei dipendenti trovati a lavorare presso l’esercizio. “I controlli – assicurano dalla questura – proseguiranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni”.