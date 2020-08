PALERMO – Il sindaco Leoluca Orlando ha dato l’adesione del Comune di Palermo alla Rete delle città per la memoria, contro l’odio e il razzismo e sarà presente alla grande manifestazione organizzata a Milano il prossimo 10 dicembre, in occasione del 71 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, insieme alla senatrice a vita Liliana Segre, che dal 15 giugno di quest’anno è cittadina onoraria di Palermo. “Saremo presenti a Milano – ha spiegato Orlando – perché la senatrice Segre è nostra concittadina e a lei siamo vicini, come lo siamo a chiunque sia vittima di violenza e minacce per la propria fede religiosa, appartenenza etnica, colore della pelle, per il proprio genere, semplicemente per il proprio essere sé stesso o sé stessa”.

