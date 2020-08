bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord molto nuvoloso con piogge e rovesci più frequenti su Liguria e bassa Val Padana, nevicate sulle Alpi dai 900/1200m. Temperature in calo, massime tra 11 e 14. Al Centro nubi più consistenti su Sardegna e regioni tirreniche con temporali su Toscana e alto Lazio, in prevalenza asciutto sull’Adriatico. Temperature in calo, massime tra 12 e 17. Al Sud peggiora su Sicilia e Calabria con temporali anche forti entro sera, fenomeni più deboli in estensione a Lucania e Puglia. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.