PALERMO – “Gentile senatore Faraone, Lei che nella scorsa legislatura e’ stato sempre al governo, anche come sottosegretario e che adesso e’ capogruppo di un partito di maggioranza, dopo anni di trasferimento dalla Sicilia a Roma in treno, evidentemente solo di recente ha ripreso l’aereo e constatato lo scandaloso prezzo dei biglietti”. Cosi in una lettera aperta la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi.

“Peccato che di questa disastrosa situazione – aggiunge – si accorga solo adesso, dopo la nostra interpellanza urgente. Se si fosse sottratto al sacrificio di lunghi viaggi in treno, chissà quante cose avrebbe potuto realizzare per i trasporti aerei in Sicilia! E poi mi sovviene una domanda: perché da capogruppo di maggioranza solo ora propone un emendamento sulla continuità territoriale e non ne ha immediatamente preteso l’inserimento nel Ddl bilancio? Da deputato di prima legislatura certe acrobazie francamente non le comprendo, e come me certamente tanti Siciliani”. “Meglio tardi che mai, e – si deve riconoscere – con il viceministro Cancelleri fate proprio una bella coppia di smemorati. Adesso, da alleati di governo, dopo i tardivi annunci, confidiamo che stanziate le somme che vi abbiamo richiesto”, conclude la parlamentare di Forza Italia.

(ANSA).