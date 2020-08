Assalto al portavalori

SEGRATE (MILANO) – Un portavalori blindato è stato attaccato da una coppia di malviventi armati e uno dei vigilantes è stato ferito, ma la rapina è fallita. Questa la prima ricostruzione di una mattina ad alta tensione in via Lambretta, a Segrate, davanti al negozio Bricoman. Il tentato colpo è iniziato intorno alle 7,40: i due autori hanno sparato al vigilante, un 44enne, poi sono fuggiti a mani vuote.

Il ferito è stato caricato dai colleghi sul furgone, per essere trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano; non è in pericolo di vita. Quando i carabinieri e le ambulanze dell’Azienda regionale emergenza urgenza sono giunte sul posto, in via Lambretta non c’erano quasi più segni della tentata rapina.

Le indagini dell’Arma sono già partite: fra l’ascolto dei testimoni e l’analisi dei video delle telecamere di sicurezza disseminate in zona, i militari contano di ottenere informazioni utili per identificare i malviventi.