L’Istituto Ancelle compie 100 anni, due giorni di eventi per celebrare il percorso di educazione, istruzione, sport e tempo libero per la città e con la città di Palermo

Cento anni di educazione, istruzione, sport e tempo libero per la città e con la Città di Palermo. L’Istituto Le Ancelle, storico luogo di formazione della città, compie un secolo. Da sempre considerato punto di riferimento per la formazione dei giovani palermitani l’Istituto celebra, con due giorni di iniziative, quello che è certamente un anniversario importante ma non un punto di arrivo.

Al centro dell’attenzione c’è da sempre e si conferma oggi l’impegno per valorizzare il talento della persona, offrendo una formazione di eccellenza che coniuga innovazione e focus sulle abilità personali.

Nasce così #YoungTalentInAction: due giorni di incontri tra laboratori Montessori per i più piccoli, laboratori scientifici, linguistici (inglese, francese, spagnolo e arabo) e attività sportive per scoprire il nuovo Istituto Ancelle e tutte le attività dell’anno scolastico 2019/2020 offerte dal Liceo linguistico internazionale Keynes Institue ed Ivanor Sport Srl.

Non ci saranno solo laboratori di formazione tradizionale e avanzata. Al centro delle attività anche laboratori teatrali, danza mostre ed eventi. Attraverso il teatro e il racconto si stimola la condivisione del sé e delle emozioni, in contesti guidati e stimolati da educatori esperti Da queste considerazioni prende le mosse l’importanza che al teatro viene attribuita.. Il laboratorio per i più piccoli, sarà incentrato sulla lettura e la messa in scena di una fiaba che proporrà temi come le emozioni e la scoperta del se. Il laboratorio per i ragazzi sarà un “incontro teatrale” che verterà sulla comunicazione non verbale, attraverso le tecniche del mimo e del grammelot.

Particolare l’attenzione al rapporto madre figli che l’istituto sviluppa attraverso la ‘danza in fascia’. Si tratta di un’attività che permette a madre e figlio di vivere insieme dei momenti di coinvolgimento fisico ed emozionale. È un’attività in primis di condivisione, che mette in contatto le innumerevoli emozioni del diventare madri, con le esigenze di contatto e vicinanza dei neonati, che nel rapporto e nel contatto con la propria madre ritrovano se stessi in un mondo esterno che stanno ancora imparando a decifrare.

E infine non poteva mancare la mostra sui 100 anni dell’Istituto, un secolo di storia della città e della sua crescita vista attraverso la lente dell’importante istituzione palermitana