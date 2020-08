Il ‘reddito’ e la pensione

AGROPOLI (SALERNO) – Una donna di 56 anni avrebbe percepito il reddito di cittadinanza e al contempo la pensione destinata alla madre, morta nel 2013. I controlli legati alla misura economica del Movimento cinque stelle raggiungono Agropoli, nel Salernitano, facendo emergere il caso.

La guardia di finanza, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni fino a 67 mila euro nei confronti della protagonista della vicenda, come scrive Today, a cui si aggiungerebbe una denuncia per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.

Dalle indagini è emerso che nessun funzionario dell’Anagrafe civile locale avrebbe mai effettuato la comunicazione di avvenuto decesso agli uffici dell’Inps, dando così modo alla donna di percepire indisturbata una pensione di circa 1.200 euro netti mensili su un conto cointestato a lei e alla madre defunta; ammonta a 260 euro, invece, l’importo del reddito di cittadinanza.