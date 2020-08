PALERMO – Sono stati sorpresi nella zona dello Sperone, dove è scattato il controllo della polizia. Sono finiti in manette Michele Bertolino, 36enne e Vincenzo Leone, 22enne, che stavano trasportando materiale esplosivo. Un maxi carico, quello scoperto dagli agenti che hanno sequestrato il materiale. L’arresto è stato effettuato dai poliziotti del commissariato “Brancaccio”, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio nella zona di corso dei Mille. I due, alla vista della volante hanno accelerato, attirando inevitabilmente l’attenzione.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata: durante il controllo gli agenti hanno subito notato all’interno della vettura la presenza di numerose scatole di cartone accatastate sui sedili posteriori. I due uomini, alla richiesta di fornire informazioni sul contenuto dei colli, hanno cercato di evitare il controllo, non convincendo eprò gli agenti che hanno così ispezionato l’auto. Dentro le scatole sul sedile e quelle nel bagagliaio c’erano in tutto 76 giochi pirotecnici, da 100 colpi cadauno.

“Considerato l’elevato quantitativo di esplosivo rinvenuto – spiegano dalla questura – e in ragione delle esigenze di salvaguardia e di tutela della sicurezza pubblica, gli agenti hanno condotto i due soggetti e l’auto con il carico di artifizi presso il commissariato richiedendo, contestualmente, l’intervento del personale del Nucleo Artificieri”. Gli specialisti della polizia hanno poi determinato che la “massa attiva” della mistura pirica contenuta nei prodotti era pari a circa 37 chili e quindi particolarmente ingente e pericolosa, anche in considerazione delle modalità di trasporto dei colli, stipati in un ambiente angusto, quale appunto il sedile ed il bagagliaio di un’auto creando una situazione di potenziale pericolo pubblico. Per Bertolino e Leone si sono aperte le porte del Pagliarelli.