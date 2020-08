Tromba d'aria a Licata (in foto). Frana a Niscemi. A Palermo il Comune mette in guardia i residenti di Inserra e Falsomiele

PALERMO – Emergenza maltempo in Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. Confermato il livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia orientale. L’allerta della protezione civile ha spinto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d’intesa con l’assessore comunale alla Protezione civile Alessandro Porto e quello alla Scuola Barbara Mirabella, a firmare una ordinanza che prevede, tra l’altro, la chiusura di scuole, parchi, giardini pubblici, mercati e cimiteri per la giornata di domani. Esempio seguito anche dai sindaci di Caltagirone e Calatabiano.

Chiusa la strada provinciale 10 “Ponte Olivo”, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania. Nel pomeriggio, a causa del maltempo, una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto. “Stiamo vivendo grosse difficoltà – ha detto il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – intanto abbiamo già attivato la protezione civile regionale. Al momento l’unica strada praticabile è la provinciale 11 Niscemi-Vittoria-Gela”. L’ospedale più vicino alla comunità (Niscemi ha un presidio di primo soccorso) che conta quasi 30 mila abitanti (terzo comune della provincia) è quello di Gela, che a causa delle due strade non percorribili, si trova a circa 50 minuti. Sul versante ovest Niscemi resta isolata.

L’allerta meteo ha portato tutti i sindaci della provincia di Ragusa, compreso il capoluogo ibleo, ad emettere ordinanza di chiusura delle scuole. Intanto, oggi diversi temporali e allagamenti si sono registrati nei comuni iblei. La Fiera campionaria di Vittoria è stata precauzionalmente chiusa al pubblico. Istituti scolastici chiusi anche a Siracusa, Augusta, Canicattini Bagni e Noto.

A Licata tetti scoperchiati e cartelloni sulle autovetture posteggiate nella zona del porto di Licata, dove una tromba d’aria ha seminato terrore e causato notevoli danni. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli uomini della Protezione civile sono ancora al lavoro nella zona della Marina, per compiere sopralluoghi e fare una prima stima dei danni. L’attenzione si concentra anche sul fiume Salso, che rischia di esondare. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la provinciale fra Siculiana e Raffadali: il livello dell’acqua ha infatti raggiunto l’altezza di un piccolo ponte che attraversa la strada. In provincia di Agrigento scuole chiuse a Sciacca e a Canicattì.

Allerta arancione su Palermo dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24 ore. Il Comune in una nota mette in guardia i cittadini sull’arrivo di venti di burrasca sudorientali, forti mareggiate lungo le coste esposte e violenti temporali. La protezione civile comunale ha messo nero su bianco le norme comportamentali da seguire per i residenti nelle aree a rischio R4: Inserra, Falsomiele (Baglio Meli), Falsomiele (Casuzze).