Otto renziani a Sala delle Lapidi

PALERMO – Italia Viva continua a raccogliere ceto politico sul territorio. E a Palermo mette insieme otto consiglieri comunali, seppure in due gruppi diversi. Il primo gruppo mette insieme i faraoniani, il secondo, quello di Sicilia Futura, i già renziani di complemento di Sicilia Futura, leggasi Edy Tamajo. Sono così otto i consiglieri comunali che aderiscono al nuovo partito di Renzi, che diventa così la prima forza politica presente in consiglio comunale – seppur divisa in due gruppi – “e che sosterrà con convinzione l’azione dell’amministrazione guidata dal sindaco Leoluca Orlando”, si legge in una nota. Ad aderire anche tre presidenti di circoscrizione.

Il gruppo di Italia Viva a Sala delle Lapidi sarà composto da quattro consiglieri comunali, Francesco Bertolino, Dario Chinnici, Carlo Di Pisa e Sandro Terrani, mentre il gruppo di Sicilia Futura si rinominerà “Sicilia Futura per Italia Viva” e sarà formato da Gianluca Inzerillo, Caterina Meli, Giuseppina Russa e Ottavio Zacco. Aderiscono al partito anche il presidente della Terza Circoscrizione, Antonino Santangelo, il presidente della Quarta Circoscrizione, Silvio Moncada, e il presidente della Settima Circoscrizione, Giuseppe Fiore.

“Nei prossimi giorni – si legge nella nota – verranno formalizzate tra i consiglieri di circoscrizione, i sindaci, gli amministratori, numerose nuove adesioni, non solo in città, ma anche nei comuni della provincia”. Di oggi la notizia dell’adesione dell’imprenditrice Marcella Cannariato. Dei giorni scorsi è l’adesione dell’ex deputato regionale Mario Alloro, ennese già crisafulliano poi entrato in rotta con il big del partito di Enna e passato coi renziani. E anche all’Ars i renziani avrebbero ormai messo su un numero sufficiente di deputati per cerare un gruppo parlamentare, i due di Sicilia Futura più i fuoriusciti Luca Sammartino e Giovanni Cafeo. Ma ci sarebbero altri corteggiamenti in corso.

E sabato dovrebbe essere lo stesso Renzi a presentare il movimento siciliano. “A partire dalle ore 16, alle Ciminiere a Catania, presenteremo Italia Viva Sicilia”, si legge su Facebook. Saranno presenti i parlamentari regionali Luca Sammartino, Giovanni Cafeo, Edy Tamajo e Nicola D’Agostino, i senatori Valeria Sudano e Davide Faraone. Previsti gli interventi dei coordinatori nazionali di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato. Concluderà l’evento Matteo Renzi.