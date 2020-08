PALERMO – Ottocento persone a gremire un hangar di acciaio e vetro per una sfilata di moda apprezzata ed applaudita, andata in scena tra spettacolari giochi di luce in uno spazio inedito. La 4^ edizione di Palermo Moda Autunno-Inverno Fashion Show 2020 è stata un grande successo di pubblico e di partecipazione.

Una sfilata tra tradizione ed innovazione, fascino e tecnologia arricchita da una tavolozza di colori che hanno riempito uno spazio, l’Audi Zentrum di viale Regione Siciliana 1514 a Palermo, che è un vero e proprio monumento dell’architettura industriale. Uno spazio inedito e nuovo per la moda “ ma proprio per questo, ancora più ricco di interesse e curiosità per una sfilata che non ama le classificazioni di genere”, come ha sottolineato l’organizzatore e direttore artistico, Luca Lo Bosco, che coordina congiuntamente #LLB Team (gruppo leader in Sicilia nella selezione di modelle e modelli).

Su una passerella nero lucido di trentacinque metri 50, tra modelle e modelli, hanno presentato i prodotti moda di 14 aziende di prestigio: A Quattordici, Blue sand, Graziella & Braccialini Scalia Group, Il Centroottico Pisciotta, Ducati Palermo, Essepi Gioielli,Le Gi di Valentino, Luan, Intimo d…aMare, MaxMara di via Sciuti 5B Palermo di Carolina Malipiero, P.A.R.O.S.H. Loredana Natalè, Paolè di Paola Filippone, Irma FiorentinoPianegonda e Qui Quo Qua bimbi. “Le ottocento persone presenti – ha spiegato Luca Lo Bosco – non sono state spettatori di un evento, ma parte integrante di una giornata in cui ognuno si è sentito protagonista, ad iniziare da chi ha sposato da tempo un progetto suggestivo e cioè le aziende che hanno supportato l’organizzazione”.

La 4^ edizione di Palermo Moda Autunno-Inverno Fashion Show 2020 ha avuto quali main sponsor: Assicurazioni Generali (agenzia di viale Leonardo da Vinci 94), Cinzia Incandela Medicina Estetica FillMed Italia e Corradino arredamenti. Hanno contribuito alla realizzazione della sfilata, inoltre, RedBull, Cantine Pellegrino Marsala, Salvo Lo Coco parrucchieri, CG Eventi, Davidoff Store, Mua Lab e Grafiche Salerno.