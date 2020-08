Cambio della guardia al vertice dell'ente bilaterale per la formazione e sicurezza in edilizia guidato finora da Giuseppe Puccio

PALERMO – La Cepima, la Cassa edile della provincia di Palermo, ha un nuovo presidente. Giuseppe Puccio è stato nominato all’unanimità dal Consiglio direttivo di Ance Palermo. Prende il posto di Salvo Russo che ha ricoperto il ruolo negli ultimi due mandati. Giuseppe Puccio, architetto, dal 2004 è amministratore unico della società di famiglia Almeida spa, nella quale svolge anche il ruolo di direttore tecnico. Nel corso della stessa riunione sono stati nominati anche i componenti del Comitato di gestione, del quale fanno parte, oltre al neo presidente Puccio, Agostina Porcaro e Angelo Di Liberto. “Tra i nostri obiettivi c’è la realizzazione di un Centro Studi valido per tutto il sistema dell’edilizia”, ha affermato il neo presidente della Cassa Edile, Puccio.

Cambio della guardia anche ai vertici del Panormedil-Cpt, l’ente bilaterale per la formazione e sicurezza in edilizia di Palermo. Oggi si è insediato il nuovo presidente nominato dall’Ance, Mario Puglisi, amministratore unico dell’impresa C.& G. e socio dell’impresa Gangi Impianti, della quale è stato amministratore unico fino al 2015. Puglisi succede a Giuseppe Puccio, nominato al vertice della Cassa edile Cepima al posto dell’uscente Salvo Russo. Del direttivo dell’ente, oltre allo stesso Puglisi, fanno parte Roberta Fertitta, Filippo Dattolo, Filippo Li Destri, Pietro Settimo Semilia e Gaetano Scancarello.

Rotazione anche per il vicepresidente nominato dai sindacati: si tratta di Pasqualino De Vardo, in quota Feneal Uil. “Cercheremo di promuovere al meglio le attività del Panormedl Cpt – dice il presidente Puglisi – convinti della centralità della sicurezza e della formazione in edilizia. L’obiettivo è avere maggiori introiti per l’ente, da investire nelle nostre attività, importanti per prevenire gli incidenti sul lavoro. Essenziale nella nostra missione è la bilateralità, cioè la collaborazione fattiva tra Ance e sindacati: lavoreremo in sinergia costruendo un futuro migliore per aziende e dipendenti”.