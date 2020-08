Tempeste e forti venti

Il ciclone che da ieri aveva iniziato a formarsi sul Mediterraneo è diventato a tutti gli effetti una tempesta, pronta ad abbattersi sull’Italia. Queste le previsioni di MeteoWeb per il nostro Paese, già colpito nelle ultime ore dal maltempo in varie località: piogge forti a Roma e nel Lazio, con picchi di oltre 40 millimetri nel settore Sud della Capitale; diluvio anche nella Sicilia meridionale, con valori tra i 15 e i 30 millimetri di pioggia rilevati fra l’Agrigentino e il Trapanese.

Ma, secondo le previsioni, la furia del ciclone è solo all’inizio: già domani la sua forza potrebbe alimentare venti violentissimi, soprattutto al Sud. Forte rischio per la Sicilia, che secondo MeteoWeb rischia un’alluvione su tutti i settori orientali (Ragusa, Siracusa, Catania e Messina): potrebbero cadere oltre 250 millimetri di pioggia in meno di sei ore, dalle 19 in poi. A peggiorare la situazione i forti venti di scirocco, con picchi oltre i 130 chilometri orari tra Catania e Messina, che minacciano pericolose mareggiate. Il maltempo in serata si estenderà anche alla Calabria, specie nell’area meridionale, con picchi di 200 millimetri in Aspromonte.

Il maltempo attraverserà la fase peggiore domani, quando i temporali più violenti si estenderanno su Campania, Basilicata, Puglia e Molise già dalle prime ore del mattino, per poi coinvolgere dal pomeriggio anche il Lazio e il Centro-Nord. E anche domani saranno forti i venti di scirocco, che in mattinata raggiungeranno i 150 chilometri all’ora sul Golfo di Taranto, provocando mareggiate tra Puglia e Basilicata già all’alba. Poi nel corso della giornata si ingrosserà anche il basso Tirreno, e la Campania verrà investita da una tempesta marina che sulla Costiera amalfitana raggiungerà raffiche di vento da 140 chilometri orari e onde altissime sui litorali.