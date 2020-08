MODICA (RAGUSA) – Giallo in provincia di Ragusa, dove un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Si tratta di Giuseppe Lucifora, 57enne residente nella zona di “Dente” a Modica. L’uomo lavorava per l’Asp come cuoco ed era molto conosciuto nella cittadina.

Un vero e proprio mistero quello in cui è avvolta la sua morte: sarebbe stato trovato in una stanza chiusa a chiave, all’interno dell’appartamento, ma la chiave non si trovava sul posto. Sono stati i vigili del fuoco a rinvenire il cadavere, dopo una telefonata, e sono stati costretti a forzare la porta per accedere nell’appartamento. Il pm di turno, Francesco Riccio da prassi ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti e ha così disposto l’autopsia.

Dall’esame autoptico potrebbero emergere elementi fondamentali per accertare le cause del decesso. Decine i messaggi sui social per Lucifora, da tutti conosciuto come “Peppe” e descritto come un uomo allegro ed esuberante. “Non ci credo – scrive l’amico Giovanni – fino all’ultimo ho pensato si trattasse di un equivoco -. Peppe, non è possibile, cosa ti è successo?”. Le indagini sono in corso.