PALERMO – Una raffica di incidenti nel giro di poche ore nel capoluogo siciliano. Ad avere la peggio, un pedone, una studentessa ed un motociclista, trasportati in ospedale dai sanitari del 118. I tre schianti si sono verificati in via Alloro, viale Strasburgo e in via Mazzini, traversa di via Libertà.

Nel primo caso, un anziano stava attraversando la strada insieme alla figlia quando è stato investito da un automobilista. L’impatto si è rivelato molto violento ed ha reso necessario il trasporto in ospedale con codice giallo. In viale Strasburgo è invece stata travolta da uno scooter una donna di 55 anni. Per lei soltanto lievi ferite. Il terzo incidente sarebbe invece stato autonomo: in base ai primi accertamenti, infatti, non risultano altri mezzi coinvolti.

Un motociclista di 32 anni ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. I sanitari del 118 l’hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.