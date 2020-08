Il clochard Aldo ucciso per 25 euro

PALERMO – Dieci anni per avere ammazzato il 20 dicembre dell’anno scorso Aldo, il clochard di origini francesi che viveva sotto i portici di piazzale Ungheria. Il ragazzo di 17 anni condannato, un rumeno residente nel quartiere Ballarò, lo uccise per rubargli i soldi. Una vita spezzata per 25 euro. La sentenza è del giudice per l’udienza preliminare Antonella Pardo del tribunale dei minori.

I reati contestati erano omicidio preterintenzionale e rapina aggravata. L’accusa era rappresentata dal pubblico ministero Paoletta Caltabellotta e aveva chiesto una condanna a 14 anni. Ad uccidere Aldo fu un colpo di spranga sul viso. Il minorenne fu rintracciato grazie alle immagini di alcune telecamere.

La conferma che fosse l’io l’autore del delitto si ebbe dal ritrovamento di tracce di sangue sul suo giubbotto da parte dei carabinieri della compagnia di piazza Verdi. Poi arrivò la confessione anche se l’imputato ha sempre negato che avesse avuto la volontà di uccidere Aldo. Gli interessavano solo i soldi. “Volevo solo i suoi soldi”.