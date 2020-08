PARTINICO (PALERMO) – Beni per quattrocentomila euro – riconducibili a Gerardo Antonio Orvieto Guagliardo, 37 anni coinvolto nell’inchiesta Game Over della squadra mobile di Palermo nel febbraio del 2018 – sono stati sequestrati a Partinico dalla Polizia di Stato. Il patrimonio consiste in un’impresa di ristorazione, un’auto di lusso e sei rapporti finanziari. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su proposta del questore del capoluogo siciliano. Orvieto Guagliardo era stato arrestato perché avrebbe controllato giochi e scommesse, contrapponendosi al gruppo che faceva capo a Benedetto Bacchi. Gli accertamenti patrimoniali nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, hanno evidenziato una sproporzione economica tra i redditi leciti dichiarati, ben inferiori alle ordinarie spese di mantenimento, e gli investimenti effettuati per l’acquisto dei beni sequestrati.

(ANSA).