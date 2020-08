Italiani attaccati dai pirati

Una nave dell’azienda ravennate Micoperi è stata attaccata da un gruppo di pirati, e due marittimi italiani sono rimasti feriti nello scontro. È accaduto la scorsa notte nel Golfo del Messico, dove i malviventi hanno assaltato l’imbarcazione Remas, che rifornisce piattaforme petrolifere offshore.

Uno dei nove italiani a bordo, Andrea Di Palma, è stato colpito a un ginocchio da una pallottola, un altro, Vincenzo Grosso, è stato picchiato selvaggiamente e ha riportato ferite alla testa. L’equipaggio della Remas è riuscito a respingere i pirati, quindi la nave ha fatto rotta verso Ciudad del Carmen, dove i due feriti sono stati medicati. A bordo c’era anche un ufficiale della Marina mercantile messicana, che ha coordinato i contatti con le autorità locali.

Entrambi di origini pugliesi, i marittimi non risultano in gravi condizioni; per Di Palma, ferito da un colpo d’arma da fuoco, nei prossimi giorni è previsto un intervento chirurgico. L’Unità di Crisi della Farnesina comunica che sta seguendo la vicenda “con la massima attenzione e in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Città del Messico”.