PALERMO – A causa del forte vento sono caduti la croce, e il basamento che la sosteneva, della chiesa Madre di Isnello (Pa), in piazza Mazzini. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marcello Catanzaro, ha fatto transennare la zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la chiesa seicentesca ed evitare che si possano ripetere altri crolli. Non ci sono feriti.

(ANSA).