PALERMO – “È questo un periodo difficile per la nostra democrazia, per la nostra societa’ civile, per il clima che si respira e per i pericoli che incombono. Personalmente faro’ sempre il mio dovere di cittadina, di senatrice, di testimone, ma la solidarieta’ di uomini, donne, istituzioni e’ indispensabile, perche’ indice prezioso di un tessuto morale e civile del Paese per fortuna ancora integro. Democratico, costituzionale, antifascista”. Sono le parole che Liliana Segre ha scritto in un saluto indirizzato all’associazione della provincia di Trapani ‘Punto Dritto’ che ha promosso un manifesto in favore della senatrice, testimone degli orrori del campo di concentramento nazista di Auschtwiz, con numerose adesioni negli ultimi giorni. “Grazie di nuovo per il vostro sostegno e per tutto quanto fate per rendere sempre migliore la nostra vita civile”, conclude Segre che ringrazia “tutte le persone e le istituzioni che hanno raccolto l’appello di solidarieta’ promosso dall’associazione. Al momento sono 21, su un totale di 24, i comuni trapanesi che hanno aderito al manifesto: “Attendiamo le ultime adesioni dei piccoli comuni che arriveranno presto – spiega alla Dire Valentina Villabuona, dell’associazione -. Abbiamo notato che tanti comuni iniziavano a manifestare la loro solidarieta’ alla senatrice Segre e cosi’ abbiamo voluto dare alle amministrazioni comunali del Trapanese uno strumento affinche’ per muoversi in rete e in maniera compatta, e cosi’ sta avvenendo. la nostra provincia e’ unita nell’esprimere vicinanza alla senatrice”.

(DIRE)