Il drammatico incidente all'altezza di via Civiletti. Il giovane è in prognosi riservata.

PALERMO – E’ stato investito da un automobilista mentre si trovava nella centralissima via Dante. Un impatto violento quello avvenuto ieri pomeriggio all’altezza di via Benedetto Civiletti. nel quale un giovane ciclista ha riportato ferite molto gravi. Si tratta di S.G, ventenne palermitano che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con codice rosso.

Si trova adesso ricoverato al Civico con prognosi riservata. Un incidente drammatico al quale potrebbe aver contribuito la pioggia che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città. Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica, entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

E’ il secondo ciclista ad avere la peggio nel giro di poche ore nel capoluogo siciliano: domenica mattina un uomo è infatti stato travolto da un’auto al Foro Italico. In base a quanto accertato dalla polizia municipale, è stato investito dall’automobilista in fase di parcheggio, nei pressi del Palchetto della musica. Anche in questo caso le indagini sono in corso.