Acqua alta e due morti

Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a 120. Un anziano di 78 anni è rimasto fulminato a Pellestrina per un corto circuito e un’altra persona è deceduta nella stessa isola, forse per cause naturali. I danni in città sono gravi, colpiti la basilica di San Marco, Ca’ Pesaro e il teatro La Fenice. Il sindaco chiederà lo stato di crisi, per il procuratore della basilica marciana “siamo stati a un pelo dal disastro”. Per il segretario generale del Mibact la situazione è “complessa e preoccupante”. Oggi il premier Conte sarà in città con il ministro delle infrastrutture De Micheli. Mattarella telefona ai sindaci di Venezia e Matera per informarsi sulle condizioni delle due città. Maltempo anche sul resto d’Italia: 50 centimetri di neve in Alto Adige dove 15mila persone sono rimaste senza luce; violenta tromba d’aria a Porto Cesareo nel Salento. (ansa)