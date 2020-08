PALERMO – “Le notizie riportate dai giornali sulle ispezioni in carcere condotte da Antonello Nicosia nella sua qualità di assistente della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, meritano approfondimento per capire se vi siano state violazioni delle norme dell’ordinamento penitenziario. La parlamentare è stata recentemente coinvolta in maniera indiretta nel clamoroso arresto del suo collaboratore parlamentare, Antonello Nicosia, arrestato per associazione mafiosa: secondo le accuse della magistratura, durante le ispezioni in carcere – svolte proprio assieme alla deputata Occhionero – Nicosia entrava in contatto con i fedelissimi del latitante Matteo Messina Denaro. Per questo Fratelli d’Italia ha chiesto che il capo del DAP, dott. Francesco Basentini venga a riferire immediatamente in Commissione Giustizia, per capire quali accertamenti siano stati svolti in merito alle visite della deputata di Italia Viva e del suo collaboratore”. Lo dichiara il deputato e capogruppo Fdi in Commissione Giustizia, Carolina Varchi.