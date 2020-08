Incidente in viale Croce Rossa

PALERMO – Il tratto di viale Croce Rossa in cui ieri è avvenuto l’incidente costato la vita a Gilda Di Tullio, 80 anni, “è al buio da circa due mesi”: lo segnalano alcuni residenti della zona, che preferiscono rimanere anonimi, osservando che “il punto dell’incidente, a pochi passi dall’incrocio con via Emilia, dovrebbe essere illuminato da un lampione che di fatto è spento”.

La donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada; alla guida c’era A.N., un anziano ora accusato di omicidio stradale. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare Di Tullio. Nello stesso tratto, due anni fa, un uomo aveva perso la vita venendo investito mentre attraversava viale Croce Rossa.

Inoltre i segnalatori fanno presente che “ancora su viale Croce Rossa, tempo fa, altri tre punti luce in direzione stadio sono stati letteralmente rimossi. Ignoriamo le ragioni di questa scelta – continuano – ma siamo sicuri che attualmente l’illuminazione non sia adeguata, e che questa carenza agevoli anche gli autori di furti o altre attività illecite a cui abbiamo assistito”.

“Non servono altri episodi come questi per capire che siamo in presenza di una situazione di pericolo reale – concludono i residenti –, in merito alla quale bisogna iniziare a trovare soluzioni. Magari partendo appunto dal miglioramento dell’illuminazione e adottando misure per ridurre la velocità dei veicoli, come l’applicazione di dissuasori“.

La replica di Amg. “Uno dei pali mancanti in viale Croce Rossa ha ceduto per la presenza di corrosione alla base. Per questa ragione gli operatori di Amg Energia hanno dovuto rimuoverlo e hanno effettuato verifiche sui sostegni vicini che, presentando analoga situazione di pericolo, sono stati rimossi. La ricollocazione dei pali è un intervento di manutenzione straordinaria, che va autorizzato dal Comune con apposita dotazione finanziaria. Nella strada l’impianto di illuminazione è in funzione. Verrà fatta comunque una verifica complessiva”.