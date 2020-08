PALERMO – Il presidente della RAP Giuseppe Norata ha ritenuto interessante e propedeutica la delibera della prima circoscrizione, approvata qualche giorno addietro. La RAP disporrà nei prossimi giorni una modifica al regolamento sul ritiro degli ingombranti a domicilio, “l’utente che con email chiederà il ritiro degli ingombranti agli uffici RAP – dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao – avrà l’obbligo di affiggere un cartello sopra gli ingombranti contenente il numero di autorizzazione e la data di ritiro disposta dalla RAP al fine di potere verificare nei casi dubbi la veridicità dell’autorizzazione. La delibera necessaria, finalizzata all’inserimento del nuovo criterio, mira ad integrare un metodo di maggiore trasparenza, infatti l’affissione del codice identificativo del richiedente, potrà essere verificata attraverso gli uffici RAP qualora il materiale continui a perdurare nel tempo, potrà servire anche, a scoraggiare quella parte di cittadini incivili che depositano ingombranti con un cartello che recita (PER LA RAP), che a volte risulta illegittimo in quanto non vi è nessuna segnalazione autorizzata ma solamente una furbata, finalizzata a giustificare il posizionamento degli ingombranti in strada agli occhi di chi sta guardando, situazione che favorisce altri incivili ad abbandonare nello stesso sito materiale vario. Mi ritengo molto soddisfatto – conclude Nicolao – per l’iniziativa che ha trovato subito d’accordo oltre al Presidente della Rap anche il direttore Antonio Putrone e il responsabile del servizio ingombranti Vincenzo Spina”.