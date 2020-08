PALERMO – Manifestazione di una quindicina di sindaci del Palermitano davanti alla sede della presidenza della Regione: alla base della protesta l’impossibilità di conferire, da diverse settimane, l’organico dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio autorizzati dal governo Musumeci. Hanno partecipato i comuni di Carini, Trappeto, Balestrate, Borgetto, Montelepre, Giardinello, Piana degli Albanesi, Altofonte, Misilmeri, Villabate, Ficarazzi, Godrano, Roccapalumba, Camporeale e Bagheria. I sindaci, tramite una lettera inviata alla questure e al prefetto, hanno messo in evidenza i disagi provocati dal mancato ritiro della frazione organica dei rifiuti e il conseguente e illimitato accumulo lungo le strade, con inevitabile rischio igienico-sanitario per i cittadini. “La nostra manifestazione – è il pensiero dei sindaci – nasce con l’obiettivo di trovare soluzioni alla gravissima problematica che sta ormai degenerando, comportando una grave situazione di pregiudizio per la salute e l’igiene sanitaria pubblica di tutta la collettività”.

“La difficile situazione che vivono i sindaci siciliani impegnati a far partire al meglio la raccolta differenziata, a garantire un servizio essenziale per la qualità della vita di tutti i cittadini implica grandissimi sforzi da parte degli amministratori locali che si ritrovano a combattere tutti i giorni con costi esorbitanti per il conferimento, impianti inadeguati e scarsa collaborazione da parte di alcuni cittadini – afferma Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia -. L’Anci Sicilia già a partire dal 2014 ha sempre sollecitato la esigenza di interventi regionali per la realizzazione di una impiantistica pubblica. Quella esistente spesso è del tutto inadeguata o addirittura inesistente specie per talune tipologie di impianti – aggiunge -. La carenza di un’adeguata impiantistica per il riciclo dei rifiuti, l’assenza di valorizzazione energetica per quanto non riciclabile e l’affidamento eccessivo allo smaltimento in discarica determinano costi di gestione alle stelle, inquinamento determinato dal continuo trasporto dei rifiuti oltre a una perenne emergenza igienico sanitaria nei nostri comuni”.