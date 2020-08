PALERMO – Tragico incidente stradale nella notte a Palermo. Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto in viale Croce Rossa all’altezza di via Littore Ragusa. L’impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo a Gilda Di Tullio, che aveva 80 anni.

Alla guida della macchina, una Ford Focus, c’era A.N, un anziano accusato adesso di omicidio stradale: la donna è stata colpita in pieno. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno hanno trovato l’80enne già in condizioni gravissime. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica. Si tratta dell’ennesimo grave incidente nel giro di pochi giorni in città: ieri un ciclista di vent’anni è finito in ospedale dopo essere stato investito in via Dante, all’altezza di via Civiletti. E in via Croce Rossa, a distanza di pochi metri dal punto in cui è stata travolta Gilda Di Tullio, un altro uomo ha perso la vita due anni fa, anche in quel caso investito da una macchina.