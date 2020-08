PALERMO – Altri quaranta milioni di euro per l’assistenza ai disabili. Lo ha deciso il governo regionale. In particolare, quasi otto milioni verranno trasferiti alle ex Province per il mantenimento delle attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, mentre altri 33 milioni di euro verranno destinati per l’erogazione dell’assegno di cura ai gravissimi.

“Erano somme necessarie – afferma il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci – per coprire l’intero fabbisogno del 2019. Il governo, riprogrammando le risorse del Fondo per la non autosufficienza e grazie a una proficua e costante interlocuzione avuta con il ministero delle Politiche sociali nelle scorse settimane, ha garantito sia il mantenimento del servizio di assistenza agli alunni disabili, sia il pagamento dell’assegno di cura per tutti i disabili gravissimi fino a fine anno. Un altro impegno mantenuto”. L’insufficienza delle risorse per quest’anno era dovuta, soprattutto, all’aumento delle persone disabili gravissime che nel 2019 sono passate da 10.746 a 12.831.

“Una crescita – aggiunge l’assessore delle Politiche sociali Antonio Scavone – che ha determinato un ulteriore fabbisogno di 32,9 milioni di euro, oltre ai 135 milioni già assegnati. Con i 7,8 milioni, in aggiunta ai 24 già trasferiti alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi di comuni, garantiamo, invece, l’assistenza agli alunni disabili con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione”. (ANSA).

*Aggiornamento ore 15.10

“Musumeci non ha fatto nulla di speciale a stanziare 8 milioni di euro per l’assistenza agli alunni con disabilità. Ha rimediato, e con pauroso ritardo, a un suo stesso errore che ha causato pesanti e imbarazzanti disagi alle famiglie a causa delle risorse insufficienti. Gli stanziamenti vanno fatti per tempo e non dopo che il sistema è andato in tilt, rincorrendo sempre l’emergenza. Musumeci metta quindi in moto un meccanismo per cui queste somme diventino spesa corrente, senza dover ricorrere ogni anno a specifici finanziamenti. La disabilità non è una situazione occasionale, che quest’anno c’è e il successivo no”. Lo dice in una nota il deputato del Movimento 5 stelle all’Ars, Giorgio Pasqua, che sull’assistenza agli studenti con disabilità è intervenuto in più occasioni denunciando i disagi che si sono verificati in diverse province siciliane.