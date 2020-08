PALERMO – “La Banca popolare S. Angelo è al fianco della popolazione di Licata che ha subito gravi danni a causa dell’ondata di maltempo”. Lo dice Ines Curella, amministratore delegato della banca fondata proprio a Licata cento anni fa. “Per contribuire al ripristino di abitazioni e attività economiche colpite da questo grave evento calamitoso – annuncia Ines Curella – la Banca S. Angelo verrà incontro a chi ha subito danni, accogliendo positivamente le istanze di sospensione per un anno delle rate di mutui e prestiti in essere e concedendo finanziamenti agevolati per realizzare le opere di ricostruzione”.

