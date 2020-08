PALERMO – Una discussione accesa, poi la violenza. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in un negozio di abbigliamento nella zona della Zisa, dove un dipendente è stato aggredito da due “clienti”. Questi ultimi sono stati denunciati dalla polizia che li ha subito dopo individuati e ha ricostruito la vicenda. In base a quanto raccontato dalla vittima, un bengalese che da tempo si trova nel capoluogo siciliano, i due sarebbero entrati con aria sospetta nell’attività commerciale.

Per il timore di subire un furto, il commesso e il titolare li avrebbero invitati ad allontanarsi, ma a quel punto si sarebbero accesi gli animi. La reazione dei due, inizialmente nervosa, è ben presto sfociata nella violenza. Da una lite verbale ha così preso vita una vera e propria colluttazione, durante la quale il bengalese è stato colpito alla testa con un casco.

E’ subito stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale con codice giallo. Nel frattempo, sul luogo dell’aggressione è intervenuta la polizia che ha fatto scattare la denuncia per i due palermitani, un uomo ed un minore con precedenti per furto