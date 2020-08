PALERMO – Il comandante della polizia municipale comunica che, agenti del Corpo “a seguito di una segnalazione, hanno effettuato un intervento nei pressi di via Alloro, dove occupanti abusivi di immobili comunali avevano posizionato un dissuasore davanti al vicolo pubblico prospiciente l’immobile per adibirlo a parcheggio privato. All’arrivo degli agenti, cinque nuclei familiari, qualcuno anche con minori, occupavano gli immobili senza averne titolo. Tre famiglie occupavano l’immobile comunale di vicolo della Neve e due occupavano Palazzo La Rosa in via Alloro. Tutti i componenti sono stati identificati e verranno segnalati all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile.

È stato accertato, con l’ausilio di personale Enel, che alcune famiglie erano anche allacciate all’energia elettrica abusivamente. Gli agenti, durante il sopralluogo, hanno trovato un locale di circa 1000 metri quadrati nell’area sottostante la piazzetta che, chiuso con catenaccio, era stato adibito a magazzino. Considerata la copertura ammalorata per infiltrazioni d’acqua, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per verificare le strutture. Il locale, al cui interno è stato rinvenuto materiale ferroso, è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’interno del vicolo sono stati sequestrati quattro veicoli privi di copertura assicurativa, di cui uno anche senza la targa. Sono state elevate una decina di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Contestualmente è intervenuto personale RAP che ha rimosso circa due metri cubi di rifiuti ingombranti che occupavano la strada”.