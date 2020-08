PALERMO – Via libera dalla Regione alla ripartizione di un primo acconto dei centoquindici milioni di euro previsti per i comuni siciliani. La conferenza Regione-Autonomie locali – riunitasi con la presidenza dell’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, su delega del governatore Nello Musumeci – ha infatti determinato i criteri di riparto del Fondo Investimenti per i comuni. Si è inoltre proceduto ad assegnare una quota pari al 4 per cento del Fondo per l’anno 2018 ai Comuni che hanno completato le stabilizzazioni dal 2013 al 2017. Nella ripartizione delle somme, si è tenuto conto della particolare condizione dei Comuni in stato di dissesto o che hanno adottato il piano di riequilibrio.

“Con questa erogazione di risorse – dice Grasso – il governo Musumeci manifesta, ancora una volta, attenzione e concreta vicinanza a questi enti, garantendo i fondi necessari per attivare gli investimenti e pagare i mutui. Abbiamo inoltre richiesto la costituzione di un tavolo di confronto permanente Stato-Regione-Anci, proprio per affrontare le più cogenti problematiche dei comuni, dalla condizione di dissesto e pre-dissesto finanziario, all’armonizzazione fra normativa nazionale e regionale, fino alla riscossione dei tributi locali”.

(ANSA).