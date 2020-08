PALERMO – Piazza indipendenza è gremita. La Coldiretti ha riunito gli agricoltori da tutta la Sicilia per protestare contro le politiche agricole del governo regionale, politiche definite “fallimentari”. Il corteo è giunto di fonte a Palazzo d’Orleans dopo aver sfilato per le strade del centro e una volta cominciati i comizi, il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso di ricevere una delegazione degli agricoltori. Per la delegazione l’esito, però, non è stato apprezzabile: “Abbiamo ottenuto qualche rassicurazioni sull’accelerazione dei pagamenti per i fondi europei ma vigileremo e se fra un mese non avremo risposte saremo costretti a passare alle azioni di forza bloccando le merci”.

GUARDA IL VIDEO Nella mattinata sul palco numerosi interventi hanno chiesto il confronto. Fra questi il segretario Vincenzo Gesmundo chiedendo dal palco l’incontro ha attaccato il governo regionale: “Uscite da quelle stanze e andate a vedere cosa accade in Sicilia per comprendere qual è il nostro stato. Questa manifestazione – ha aggiunto parlando delle presenze – ha pochi precedenti nella nostra storia. Vogliamo che a Musumeci sia chiaro che quando tanta gente decide di scendere in piazza non lo fa perché è comandata dalla sua associazione di categoria ma perché è davvero stanca e arrabbiata”.

Dopo di lui ha preso la parola il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. Anche lui ha avviato il suo comizio rigettando le accuse di Musumeci che commentando la manifestazione ha parlato di “cattivo sapore della strumentalizzazione”. Al centro del suo intervento però c’è il blocco dei fondi europei. “Il settore agricolo può essere finanziato non con i fondi dei città siciliani ma con quelli europei eppure si rischia sempre che vengano rimandati indietro. Dobbiamo dircelo chiaramente i fondi Pac e Per alla fine dell’anno costituiscono una parte importante del nostro reddito”.

E ancora. “Il presidente Musumeci ci ha fatto notare, mentre si avvicinava la nostra manifestazione che erano state finanziate le prime cinquecento domande dei giovani. A questa osservazione – ha proseguito – rispondo: e ci voleva la nostra protesta per ottenere questo risultato?” Prandini si è occupato anche di altri temi. “È impossibile – ha detto – che la questione della fauna selvatica sia lasciata solo ai sindaci. Manca una visione strategica del futuro dell’agricoltura e della sua internazionalizzazione. Infine – ha concluso – c’è la questione della viabilità. Non è possibile che in alcune regioni vengono asfaltate le strade per arrivare in montagna e qui manca la viabilità basilare”.



In attesa dell’esito della riunione della delegazione con Palazzo d’Orleans si succedono sul palco le storie di agricoltori, in specie giovani che si sentono abbandonati e si dicono scoraggiati dalla burocrazia. “Io – afferma una imprenditrice dal palco – non voglio essere un eroina. Non chiediamo cose straordinarie.Vogliamo solo quello che ci spetta di diritto”. In tanti contestano la gestione dei consorzi di bonifica. A questo riguardo, un agricoltore afferma: “se mi viene inviata una bolletta nei tremila euro vuol dire che ogni anno devo comprare per nuovo il mio terreno. Com’è possibile che ci venga fatta una richiesta del genere?”