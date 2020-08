“Sono all’estero e sto bene”

PALERMO – “Abbiamo recuperato una mamma”, dice al telefono l’avvocato Antonio Di Lorenzo. Stamattina è arrivata la telefonata che tutti attendevano. Claudia Stabile è viva e si trova all’estero. Sì, ha scelto di andare via da Campofiorito, piccolo paese del Palermitano, ma non vuole smettere di essere una madre. Hanno fatto breccia nella donna le parole del suo avvocato pronunciate ieri sera durante la trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Parole che le hanno fato capire che esiste una possibilità di mettere a posto le cose dal punto di vista giudiziario e che lei ha il dovere di provarci per i suoi figli.

E così stamani il telefono ha squillato mentre l’avvocato andava in aeroporto per rientrare a Roma. Pochi minuti con la promessa che si risentiranno prestissimo per vedersi e trovare una soluzione. Lontano dalla casa coniugale, dove viveva con il marito Piero Bono, ma accanto ai suoi figli, a cui non vuole rinunciare per nessuna ragione al mondo. La casa coniugale non la sente più sua. Il resto si vedrà.

Claudia nei giorni scorsi aveva inviato una lapidaria mail. Troppo poco per tranquillizzare. Ora ha scelto di fare sentire la sua voce. “Sta bene”, dice Di Lorenzo, tradendo più di un pizzico di comprensibile emozione. Qui non si tratta di carte bollate, di un normale rapporto fra avvocato e cliente, ma della vita di una donna.