PALERMO – In pochi secondi si è impossessato di uno smartphone ed è scappato. Ma a riprendere ogni suo movimento sono state le telecamere della videosorveglianza, le quali immagini stanno adesso facendo il giro del Web.

E’ successo nella friggitoria di via Roma di Natale Giunta ieri sera, quando un uomo ha rubato il telefono di una delle dipendenti che si trovava vicino al bancone. Lo chef, dopo l’intervento della polizia a cui è stato denunciato il furto e il trasporto in ospedale della ragazza, ha lanciato un appello sui social, pubblicando i ‘frame’ del video.

“Stasera sei entrato nel mio locale e hai rubato il cellulare alla cassiera – scrive – una ragazza già colpita mesi dalla morte del fidanzato. In quel cellulare c’era tutta la loro vita, ti dico solo di restituirlo, mi fai pena, ti dovresti solo vergognare”. Giunta invita quindi gli utenti a condividere le immagini, invitando chi è entrato in azione a restituire il telefono. Intanto, le indagini per risalire all’autore del furto sono in corso.