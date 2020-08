PALERMO – Non si ferma la scia di gravi incidenti in città. Dopo l’impatto che è costato la vita ad una donna in via Croce Rossa, un altro schianto si è verificato nel primo pomeriggio nella periferia palermitana e precisamente in via Olio di Lino.

All’altezza del civico 35, in uno scontro frontale, sono rimaste gravemente ferite due donne, viaggiavano rispettivamente su una Skoda e una Seicento. Ad avere la peggio, T.A di 77 anni, che è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale con codice rosso: per lei la prognosi è riservata.

L’altra donna è invece trasferita al pronto soccorso dell’Ingrassia con codice giallo, le sue condizioni sono meno gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire con esattezza la dinamica. le indagini sono in corso.