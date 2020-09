PALERMO – Benefici fiscali immediati per i condomini che riqualificheranno gli edifici con le agevolazioni Eco e Sisma Bonus, risparmiando energia e rendendoli anti-sismici. È stata siglata a Palermo la convenzione tra Assoimpresa e Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, grazie alla quale gli iscritti ad Assoimpresa potranno accedere alle piattaforme ‘WikiBuilding’ e ‘Credit Swap’, nell’ambito del progetto ‘Riqualifichiamo l’Italia’.

“Una grande opportunità per gli amministratori di condominio rappresentati dalla nostra federazione, la Fiac Sicilia – spiega il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi – che potranno così godere di un credito d’imposta a fondo perduto fino all’85% della spesa, ma anche l’inizio di una proficua collaborazione tra la nostra associazione e la Cna”. Presenti alla firma della convenzione il presidente di Cna Palermo, Giuseppe La Vecchia, il segretario di Cna Palermo, Giuseppe Glorioso, il presidente regionale Fiac Assoimpresa, Nunzio Zarcone, e i consiglieri di giunta Fiac Marco Ammirata e Rosario Tantillo. Per La Vecchia “questa misura offre la possibilità dì risvegliare il settore dell’edilizia, fermo da parecchi anni, senza cementificare, riqualificando quanto già nelle nostre città esiste – spiega – come patrimonio edilizio”. Glorioso aggiunge: “Stiamo riscontrando giorno dopo giorno sempre maggiore interesse, e questo ci conforta nel pensare che, il modello da noi messo in campo, funziona”.