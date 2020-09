PALERMO – I genitori di una bambina di 10 anni di Sciacca (Ag) che due giorni fa era stata colpita da aneurisma cerebrale e che è deceduta nelle scorse ore, hanno autorizzato i medici dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo, presso cui era ricoverata, ad espiantare gli organi che, dunque, saranno donati. “La mia principessa è andata in paradiso, ma grazie a lei vivranno altri bambini”: questo il messaggio indirizzato nel gruppo whatsapp delle mamme degli alunni che frequentano la quinta elementare del primo circolo didattico “Giovanni XXIII” di Sciacca.

Una vicenda che ha scosso la comunità di Sciacca e che suscita commozione anche per la coraggiosa decisione dei suoi genitori di donare gli organi della bambina. “Siamo distrutti, era un’alunna speciale, attenta e generosa, che aiutava sempre i compagni in difficoltà, con questo gesto i suoi genitori ci hanno dimostrato che non era un caso che la bambina avesse questo carattere”, ha detto una delle sue insegnanti.

(ANSA).