Con riferimento all’articolo pubblicato da Live Sicilia in data odierna e che riguarda il decreto sull’accreditamento delle Agenzia per il Lavoro in Sicilia, adottato con la deliberazione n. 34/2019 dalla Giunta Regionale al fine di fornire al mercato siciliano servizi per il lavoro conformi con quanto definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, la UIL dichiara quanto segue:

Le Regioni, hanno dunque, come recita l’art. 12 del DLGS 150/2015 definito “ …..i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere.