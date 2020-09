PALERMO – “Grazie a voi tutti per la solidarietà e condivisione che avete dimostrato, tu carissimo e grandissimo Natale Giunta sei per me e per tutti noi un coraggioso umano dal cuore nobile è buono, veramente raro in questa società”. Sono le parole di Luana, una delle dipendenti dello chef palermitano che due sere fa aveva subito il furto del proprio cellulare mentre lavorava nella friggitoria di via Roma.

Il telefono, ventiquattro ore dopo è stato riconsegnato da un uomo: conteneva tutte le foto, i video e i messaggi della ragazza e del fidanzato, alcuni mesi fa morto in un incidente stradale a Marinella di Selinunte. Giunta aveva lanciato l’appello sui social, pubblicando le foto del furto estrapolate dai filmati delle telecamere: “Vergognati, restituiscilo, in quel telefono c’è tutta la sua vita” aveva scritto.

Un messaggio che ha funzionato, con tanto di restituzione dello smartphone rubato alla ragazza, che dopo esserne entrata in possesso scrive su Fb: “Ringrazio le forze dell’ordine per la loro collaborazione e per avermi rassicurata in queste ore buie vissute. Per quanto riguarda me io ho un angelo importante che mi osserva dall’alto e mi darà tanta forza di superare questo dramma continuo che non vuole fermarsi”.