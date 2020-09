CORLEONE (PALERMO) – “Una notizia straziante, che colpisce una famiglia già duramente provata”. A Corleone la morte del giovane Giuseppe Di Lorenzo ha sconvolto tutti, specialmente dopo un altro grave lutto che aveva già profondamente messo alla prova la madre e la sorella del ragazzo. Il padre è infatti morto di infarto soltanto pochi mesi fa. “Una tragedia infinita – dice chi conosce la famiglia – che ha gettato tutto il paese nello sconforto. Abbiamo il cuore a pezzi”.

Il diciannovenne ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto stanotte lungo la strada provinciale. Era a bordo di una Opel Corsa guidata da un amico di 23 anni e rimasto illeso. La macchina, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ed è finita contro un albero: l’impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo a Giuseppe, che si trovava sul lato passeggero.

Il ragazzo frequentava l’ultimo anno dell’istituto superiore Don Giovanni Colletto e ieri sera stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa di laurea. In queste ore, centinaia di messaggi vengono condivisi sui social da amici e compagni di scuola che vogliono manifestare il proprio dolore: “Ciao Giuseppe, non riusciamo ancora a crederci, ma purtroppo questa è la dura realtà che dobbiamo affrontare”. “Eri troppo giovane e avevi ancora una vita davanti. Quanto è ingiusta la vita – scrive l’amica Emanuela su Facebook -. Corleone è un paese a lutto adesso, ci sono troppe lacrime da versare”.