Deposito abusivo di bombole

PALERMO – I carabinieri del nucleo radiomobile durante un controllo in un deposito di bombole di gas gpl, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, hanno arrestato il gestore C.V., 36 anni, palermitano, per il reato di furto di energia elettrica e lo hanno denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti.

Durante l’accertamento sono state rinvenute e sequestrate 604 bombole di gas gpl per un valore di circa 18.000 euro.

Altre quattro persone sono state denunciate perché sorprese a lavorare dentro il deposito abusivo. C.V. attenderà il processo a piede libero.