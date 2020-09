I carabinieri della stazione di Erice e della Sezione radiomobile di Trapani, con l’ausilio di una Unità Cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo-Villagrazia, il pastore tedesco Mike, hanno eseguito una serie di perquisizioni finalizzate al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno arrestato Leonardo Rubino, trapanese di 40 anni, e sequestrato 81 grammi di hashish, quasi due grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi-

Non era sfuggito un sospetto viavai di persone, in qualsiasi orario del giorno e della notte, nei pressi dell’abitazione dell’arrestato. Il buon fiuto di Mike ha scovato la droga in casa di Rubino.