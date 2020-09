Spara sugli spalti

Un uomo armato ha aperto il fuoco durante una partita di football americano a Pleasantville, nel New Jersey, ferendo gravemente un uomo e un bambino. La sparatoria è avvenuta sulle gradinate della Pleasantville High School, durante una partita di playoff tra i Camden Panthers e i Pleasantville Greyhounds, provocando il panico fra spettatori e giocatori. Secondo quanto riferito, i due non sarebbero in pericolo di vita, ma il bambino è stato trasportato all’ospedale infantile di Philadelphia. Indagini sono in corso.