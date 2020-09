PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari due persone, D.A. di 38 anni e F.L. di 50, colti in flagranza ieri sera mentre nei pressi di piazza Sant’Erasmo, lungo la foce del fiume Oreto, bruciavano cavi elettrici per liberare il rame dalle guaine di plastica. Gli agenti hanno scovato i due uomini nascosti tra la vegetazione e li hanno bloccati. Hanno poi provveduto a spegnere le fiamme che si sarebbero potute propagare ai rifiuti poco distanti. I due fermati avrebbero riferito agli agenti di avere raccolto matasse di fili elettrici in rame nel corso delle ultime settimane, e di essere giunti lì per bruciarli allo scopo di eliminare la plastica e ottenere il rame da rivendere. Sono accusati di combustione illecita di rifiuti e ricettazione. (ANSA).