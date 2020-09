SIRACUSA – Tragedia sfiorata a Siracusa, dove un ragazzo di 14 anni è caduto da un muretto ed è finito in una scarpata. E’ successo nella zona di viale Santa Panagia. E’ stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Umberto I, in codice rosso. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Le sue condizioni sono subito apparse fin da subito gravi, per questo motivo i medici hanno chiesto il trasferimento in un’altra struttura. La prognosi è riservata.