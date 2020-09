LIPARI (MESSINA) – Nuove lesioni si sono aperte sul manto della strada di Bagnamare, a Lipari, che è stata chiusa al traffico. Per raggiungere le frazioni di Canneto ed Acquacalda bisognerà percorrere la strada di Serra, anch’essa dissestata e più lunga. Le mareggiate che si susseguono – anche oggi il costone è investito da una violenta sciroccata – hanno determinato la cosiddetta sgrottatura nella zona sottostante. Fino ad ora si è fatto fronte con interventi tampone, ma occorre la messa in sicurezza definitiva perché è frequentata anche da tir e bus. In zona vi sono il porto rifugio e anche la caserma dei vigili del fuoco, i primi a intervenire per transennare la rotabile. Nei giorni scorsi la stessa zona era stata interessata da anche da una frana. (ANSA).