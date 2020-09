L’ondata di maltempo non riguarda solo Venezia: in altre 11 regioni per oggi è stata dichiarata un allerta per rischio idrogeologico. In Alto Adige 11mila famiglie sono ancora senza corrente elettrica e diversi Comuni sono isolati. Una valanga è caduta su un centro abitato in Val martello: danneggiate alcune case, ma nessuna vittima. Chiusa per motivin di sicurezza l’Autobrennero. Frane e allagamenti in Emilia Romagna, in Toscana l’Arno è oltre il primo livello di guardia a Firenze e continua a salire, mentre a Pontassieve è esondato il fiume Sieve e a Barberino Tavarnelle sono state evacuate 23 famiglie per il rischio alluvione del torrente Elsa. Evacuate 500 persone anche a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena del fiume Cecina. Vento e pioggia a Roma, un uomo è in gravi condizioni dopo che un albero è caduto sull’auto sulla quale viaggiava ad Albano Laziale.