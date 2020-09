PALERMO – Conferito il riconoscimento di “negozio storico” a 37 aziende di Palermo e provincia che hanno raggiunto almeno 50 anni di vita. La manifestazione, voluta da Confcommercio Palermo per il secondo anno consecutivo, ha avuto il patrocinio del Comune che ha rilasciato alle aziende le pergamene “Tessera preziosa del mosaico Palermo”, consegnate dal sindaco Leoluca Orlando, presente alla manifestazione – svoltasi al Grand Hotel Borsa di Palermo – insieme al vicesindaco Fabio Giambrone.

“Una iniziativa che conferma ammirazione per i negozi storici e riconosce il loro ruolo di arricchimento della ricchezza culturale e dell’attrattività anche internazionale e turistica della nostra città”, ha detto Orlando. Sul palco della premiazione, oltre alla presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, c’erano anche i presidenti di Fondazione Salvare Palermo, Renata Prescia; dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi; della cooperativa Terredamare Marco Sorrentino e Giuseppe Scuderi del progetto Policoro-Diocesi. “Siete parte integrante della storia della nostra città, non solo di quella commerciale – ha detto Di Dio ai 37 premiati -. Siete una preziosa memoria identitaria di vie, di quartieri, della città stessa; rappresentate il senso di comunità, avete custodito nel tempo la memoria del passato e sapete trasmettere la speranza nel futuro”. L’anno scorso analogo riconoscimento era stato assegnato ad altri 50 negozi storici e già si pensa alla edizione 2020. Sul sito di Confcommercio Palermo possono essere consultati i criteri per candidarsi.

Ecco l’elenco dei 37 premiati: Antica Pizzeria Bellini; Bar Santoro; Barone Gomme; Bonomolo Irrigazione; Bottiglieria Champagneria del Massimo; Cartoleria Ausilia; Casa del Brodo; Centro Carne; Dell’Oglio; Di Benedetto articoli per Belle Arti; Edicola Valdesi; Genchi Extreme; Gianfilippo Calzature; Gioielleria Barraja; Gioielleria Battaglia; Gioielleria Malaspina Trombetta; Gioielleria Palumbo e Gigante; Domus Artis; Fabbrica Gioielleria Valenti; Focacceria del Massimo di Basile Pasquale; Foto Cianciolo; Ideal Caffè Stagnitta; Lo Piccolo & C. Ingr. Prodotti Alimentari; Maria Anna Giordano Fotografia; Mistretta Specchi; Old River – Cataldo Uomo; Orologeria Pecoraro; Profumerie Camilleri; Qui Quo Qua; Rilegatoria Barone; S. Tagliavia & C. Agenzia viaggi e Agenzia marittima; Scibetta Corredi; Spinnato Antico Caffè; SpremiAmO; Tabaccheria Riggio; Tabaccheria Chiosco Ribaudo; Vineria Bistrot Ferramenta.

(ANSA).