Spray urticante in discoteca, paura per 4 ragazze

Bruciore agli occhi e alla gola, prurito al viso, al collo e alle spalle. È con questi sintomi, tipici di un’intossicazione da spray urticante, che quattro ragazze sono arrivate al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, in provincia di Ancona, nella notte tra venerdì e sabato. Al personale medico, come raccontano i media locali, le giovani – di età compresa tra 20 e 25 anni – hanno detto di aver avvertito i sintomi mentre si trovavano in una discoteca della provincia di Ancona. I sintomi erano quelli provocati da uno spray urticante. Le ragazze sono state sottoposte a un trattamento con cortisone e aerosol. Anche altri giovani avrebbero avvertito gli stessi sintomi, ma le quattro giovani sono le uniche persone a essersi rivolte al pronto soccorso. La serata in discoteca si è svolta regolarmente e non ci sono state segnalazioni alle forze dell’ordine. Sono state dimesse in mattinata.